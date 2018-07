Überfall in Kevelaer.

In Kevelaer : Frau verfolgt rabiaten Fahrraddieb

Kevelaer Ein recht brutaler Vorfall beschäftigt die Polizei. Nach Angaben der Behörden war ein Ehepaar nach einer Oldie-Night an der Gelderner Straße auf dem Heimweg gewesen. Es war am frühen Sonntagmorgen als die beiden mit ihren Fahrrädern in Höhe des Netto-Marktes ankamen.

Hier attackierte sie völlig unvermittelt ein bislang unbekannter Täter. Er schlug dem 50-jährigen Mann aus Kevelaer ins Gesicht und entriss ihm das Fahrrad. Dann machte sich der Angreifer mit dem Rad in Richtung Innenstadt davon.

Die 50-jährige Ehefrau des Opfers machte sich an die Verfolgung und fuhr hinter dem Mann her. Dieser bemerkte auf der Friedenstraße, dass die Frau hinter ihm her war. Er sprang daraufhin vom gestohlenen Rad, ließ es liegen und flüchtete zu Fuß. Inzwischen war die Polizei verständigt worden, die zur Gelderner Straße gekommen war, um den Vorfall aufzunehmen. Wenig später kehrte die Frau mit dem gestohlenen Fahrrad zurück.

Ihr Ehemann hatte sich bei dem Angriff leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen für den Vorfall. Das Ehepaar kannte den Mann nicht, unklar sei auch, ob er vorher ebenfalls bei der Oldie-Night war. Denkbar sei, dass es dem Täter gar nicht um das Rad als Wertgegenstand gegangen sei. „Möglicherweise hat der Täter das Fahrrad gestohlen, weil er nicht laufen wollte“, so Polizeisprecher Michael Ermers. Ob der Mann angetrunken gewesen sei, sei unbekannt.

Dass die Frau den Mann verfolgt habe, sei nicht ungefährlich. „Es ist ja gut gegangen und die Frau hat sich richtig verhalten, weil sie auf Distanz geblieben ist“, sagt Ermers. Man solle in einem solchen Fall keine direkte Konfrontation suchen. „Wenn ein Täter schon einmal gewalttätig geworden ist, besteht immer die Gefahr, dass er erneut zuschlägt.“ Niemand solle sich in Gefahr begeben. Wichtig sei immer, sofort die Polizei zu rufen. Das sei in diesem Fall auch passiert.