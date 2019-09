Kevelaer : Überfall auf Gastronomen vom „Cumsalis“

Im Restaurant Cumsalis war der Restaurantbesitzer 45 Minuten in der Gewalt der Täter. Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer In der Nacht von Sonntag auf Montag ist Sascha Calcagno in seinem Restaurant auf der Hauptstraße in Kevelaer beraubt worden. Es werden dringend Zeugen gesucht.

Der Kevelaerer Gastronom Sascha Calcagno ist in seinem Restaurant Cumsalis in der Nacht von Sonntag auf Montag überfallen worden. Das Restaurant befindet sich auf der Hauptstraße in dem Durchgang zum Museum. Fast 45 Minuten war er in der Gewalt der Täter.

Bedroht wurde er mit einem Baseballschläger und einem Elektroschocker. Die Täter forderten Bargeld und nahmen auch den Haustürschlüssel des Restaurantbesitzers, um sich dort umzusehen.

Ein aufmerksamer Nachbar beendete den Überfall. Er rief die Polizei. Laut Calagno sprachen die Täter mit südosteuropäischem Akzent, sie waren dunkel gekleidet. Die Polizei geht von vier Tätern aus und sucht nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Hinweise an Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

(bimo)