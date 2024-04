Spielgruppe „Vergissmeinnicht“ Freie Plätze für U3-Gruppe in Kevelaer

Das Besondere an der Spielgruppe: Die Kinder werden an zwei Vormittagen pro Woche auf einen sanften Einstieg für den „großen“ Kindergarten vorbereitet. „In einem überschaubaren Umfeld gleichaltriger Kinder können sie erste Sozialkontakte knüpfen und Gruppenerfahrungen machen“, erläutert Kamps und ergänzt: „Wir setzen an unsere Betreuung die gleichen hohen Qualitätsanspruch an, den wir auch in den anderen Kindergärten und Familienzentren des Caritasverbandes umsetzen.“ Dazu zählen neben dem pädagogischen Konzept auch eine strukturierte Elternarbeit und besondere wiederkehrende Aktionen. „Das Frühlingsfest auf dem Bauernhof, das Martinsfest oder die gemeinsamen Frühstücke mit den Eltern in der Spielgruppe sind Angebote, die für die Kinder besondere Erlebnisse darstellen“, führt sie weiter aus. Weitere Besonderheit ist der liebevoll gestaltete Außenbereich, der mit der Bobbycar-Bahn und einer Hangrutsche kleine Kinderherzen höherschlagen lässt.