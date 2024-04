Busstrecke von Twisteden nach Geldern Wie es mit der Linie 73 weitergeht

Gefordert wird auch, dass Twisteden beim Nahverkehr gleichberechtigt wie die anderen Ortschaften von Kevelaer behandelt wird. Hier listet die Verwaltung die entsprechenden Verbindungen auf: Die Linie 53 verfolge das Ziel, die Gemeinde Uedem an die Schiene anzuschließen. Der Kevelaerer Bahnhof ist der nächstgelegene Bahnhof. Durch die Erweiterung zum Gelderner Bahnhof sind Kervenheim, Winnekendonk und Wetten Nutznießer dieser Verbindung. Die Linie 53 verkehrt im Zwei-Stunden-Takt. Die Ortschaft Twisteden sei an den Bahnhof Kevelaer durch die Linie 73 angeschlossen. Die Linie 27/37 wiederum verbinde den Kevelaerer Bahnhof mit der Gemeinde Sonsbeck. Derzeit fährt die Linie nur dreimal an Schultagen. Perspektivisch werde diese Verbindung durch den VRR als X-Bus-Linie weiterentwickelt.