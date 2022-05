Brauchtum in Twisteden : Vogelschießen in Twisteden an Christi Himmelfahrt

Vogelschießen in Twisteden an Christi Himmelfahrt

Brauchtum in Twisteden

Twisteden Es werden Nachfolger für den amtierenden König Henning Fritz und den Prinzen Leon Hirschmann gesucht. Zudem feiert die Bruderschaft in diesem Jahr ihr 350-jähriges Bestehen.

Die St.-Antonius-Bruderschaft Twisteden lädt nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder zum traditionellen Vogelschießen am Himmelfahrtstag ein. Hierbei werden Nachfolger für den amtierenden König Henning Fritz und den Prinzen Leon Hirschmann gesucht. Die Bruderschaft feiert in diesem Jahr ihr 350-jähriges Bestehen und somit dürfen sich die neuen Regenten anschließend mit dem Titel Jubiläumskönig beziehungsweise -königin und Jubiläumsprinz oder -prinzessin schmücken. Es gibt auch bereits erste Meldungen von Anwärtern beim Brudermeister, so dass ein spannender Wettkampf erwartet wird.