Seltsamer Vorfall in Twisteden Diebe klauen Kinderrucksack und lassen Elektrogeräte zurück

Autoknacker trieben jetzt nach Polizeiangaben in Twisteden ihr Unwesen. Und der Fall wirft einige Fragen auf. Denn die Täter verhielten sich seltsam. Wie eine Polizeisprecherin meldet, schlugen zunächst am Montag bislang unbekannte Täter zwischen 13.09 und 18 Uhr auf einem Parkplatz am Scheidweg die Seitenscheibe eines geparkten BMW ein.