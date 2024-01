Spatenstich für die neue Feuerwehr in Twisteden In das alte Feuerwehrhaus passen nicht mal alle Fahrzeuge

Eigentlich unglaublich: Wenn die Feuerwehrleute in Twisteden zum Einsatz ausrücken müssen, ziehen sie sich in der Gerätehalle um. Einen Umkleideraum gibt es nämlich gar nicht. In der Fahrzeughalle ist auch nur Platz für zwei Fahrzeuge, obwohl der Löschzug drei Wagen und auch noch einen Anhänger hat. Deshalb hat ein Feuerwehrmann den Mannschaftswagen von Twisteden privat bei sich in der Gärtnerei stehen. Der Anhänger muss sogar bei Einsätzen immer erst aus Kevelaer geholt werden. „Wir sind ja schon froh, dass zwei Fahrzeuge in das Gebäude reinpassen, ohne dass wir vorher die Luft aus den Reifen lassen müssen“, sagte Bürgermeister Dominik Pichler etwas überspitzt beim ersten Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus, das dafür sorgen soll, dass der Löschzug Twisteden endlich ein modernes Gebäude bekommt.