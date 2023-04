Nach Überfall auf Volksbank in Twisteden Paar will aus Angst vor Sprengungen umziehen

Es war kurz vor Weihnachten, als es unter der Wohnung von Harald Bujok krachte. Staub drang in die Wohnung, im Flur gab es tiefe Risse in der Wand. Unten im Foyer der Volksbank in Twisteden hatten Unbekannte den Automaten gesprengt. Oben darüber saß Bujok mit seiner Freundin. „Draußen vor der Tür konnten wir die Täter hören, da weißt du nicht, was gleich noch passiert“, berichtet der 41-Jährige. Gut vier Monate ist das her. „Was danach bleibt, ist Angst. Vor allem jetzt, wo meine Freundin schwanger ist“, sagt der Soldat.