Platz ist vorbereitet Minigolfanlage in Twisteden ist startklar für die Saison

Vor dem Start war einiges an Arbeit notwendig, um die Minigolfanlage nach der langen Winterpause wieder herzurichten. „Ich bin begeistert, dass so viele Twistedener ehrenamtlich geholfen haben, die Minigolfanlage so vorzubereiten, dass wir ab Ostern unsere Gäste von nah und fern wieder auf unserer Minigolfanlage in Twisteden begrüßen dürfen“, freute sich der Vorsitzende des Natur- und Heimatvereins Twisteden-Kleinkevelaer Norbert Baumann. „Ein besonderer Dank gilt auch den Mitarbeitern des Kevelaerer Bauhofs sowie den Mitarbeitern vom Haus Freudenberg.“