Tradition in Twisteden : In Twisteden braut sich was zusammen

Beim Hopfenfest in Twisteden gab es die Vielfalt lokaler Biere zum Probieren. Gefeiert wurden 20 Jahre Dorffest und 40 Jahre Bürgerhaus-Verein. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Twisteden Drei Bierbrauer aus Kevelaer und Geldern schenkten am Samstag im Bürgerhaus ihre besten Biere aus. Anlass waren die runden Geburtstage des Dorffests und des Bürgerhaus-Vereins. Der Sonntag stand im Zeichen der Familien.

Am Samstag regierte in Twisteden das Bier. Gestandene Freunde des Gerstensaftes, Bierliebhaber und Genussmenschen versammelten sich am Bürgerhaus, um sich auf eine Entdeckungsreise durch den Bierkosmos zu begeben.

Für diese besondere Expedition gab es natürlich ein erstklassiges Argument: Die Vereinsgemeinschaft Bürgerhaus Twisteden hatte das 20. Mal zum traditionellen Dorffest eingeladen und feierte gleichzeitig das 40-jährige Bestehen des Bürgerhaus-Vereins. „Wir wollten ganz einfach mal was anderes machen. Ein Weinfest macht ja jeder, und so ist uns die Idee mit dem Hopfenfest gekommen“, erklärte der Vorsitzende, Klaus Hendrix und präsentierte den Dorfbewohnern drei lokale Bierbrauer exklusiv beim ersten Twistedener Hopfenfest am Bürgerhaus.

Info Aktives Vereinsleben im Dorf Twisteden zeichnet sich durch ein überaus reges Vereinsleben aus. Die örtlichen Vereine haben sich zur Interessengemeinschaft Bürgerhaus zusammengeschlossen. Die drei größten Vereine des Dorfes sind:DJK Schwarz-Weiß Twisteden,St.-Antonius-Bruderschaft Twisteden und Musikverein Eintracht Twisteden.

Wie wär’s mit einem „Bleyksken Häll“ oder darf es ein „1420er Brown Ale“ sein oder vielleicht ein „Achterhoeker Export“? Das Angebot war vielfältig, aber dennoch gab es Gemeinsamkeiten: Bei allen Bieren handelte es sich um sogenannte Craft-Beers, also handwerklich gemachte, naturtrübe Biere.

Die meist männlichen Verkoster belagerten die drei Stände von Thomas Molderings aus Kevelaer, Jürgen Bey aus Achterhoek und Oliver Stöcker aus Geldern.

Dabei suchten sie das Gespräch mit den Bierherstellern, probierten und verglichen die unterschiedlichen Biere und ließen sich die verschiedenen Brauverfahren in aller Ausführlichkeit erklären – ein Effekt, der gewünscht und gewollt war. Bezahlt wurde mit vom Vorstand kreierten „Hopfentalern“, die am Kassenpavillon erhältlich waren. „Kann man gut trinken“, „Lecker“ „Muss man sich dran gewöhnen“, „Sehr würzig“, „Ich habe noch nicht das richtige Bier gefunden, bin aber auch gerade erst hier“ und „Schmeckt echt gut“ lauteten die Urteile der zu Biersommeliers mutierten Hopfenhelden. Die jüngeren Besucher waren da weniger kritisch und befanden, dass man die Biere alle gut trinken konnte.

Doch wer viel Bier trinken wollte, der brauchte selbstverständlich eine solide Grundlage. Diese erhielt man an „Tamaras Frittenschmiede“ in Form eines perfekten Angebotes, dem klassischen, herzhaften Krustenbraten mit einer saftigen, knackigen Fettschwarte und Krautsalat. Zusätzlich hatte der Bürgerhaus-Verein Snack-Boxen für den kleinen Hunger zwischendurch im Angebot und der Duft frisch gegrillter Würstchen lag in der Luft.

Eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Beginn des Festes setzte Regen in feinen Tropfen ein – eigentlich tödlich für eine Freiluftveranstaltung – nicht so in Twisteden. Nach und nach füllte sich trotz des anhaltenden Niederschlages der Platz hinter dem Bürgerhaus und völlig entspannt meinte Hendrix, dass die Twistedener vor zehn Uhr sowieso nicht kämen.