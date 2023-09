Montag ist der Hauptfesttag Twisteden feiert seinen Thron

Montag war der große Festtag für die Schützen in Twisteden. Für ein Erinnerungsfoto im Rahmen der Kirmesfeierlichkeiten stellten sich Ministerpaar Christoph und Jessica Winkels, Könispaar Michael und Patty Brünken, Ministerpaar Claudia und Henning Fritz sowie Minister Daniel Verfürden mit Tochter Ida auf. Nach dem Abholen der Majestäten, Parade und Fahnenschwenken wurde im Festzelt die Verlosung der Geselligen Vereine durchgeführt. Einer der Höhepunkte ist auch immer der Königsgalaball. Gefeiert wurde in Twisteden bereits seit Freitag. Gestartet wurde der Festreigen mit dem Oktoberfest. Mit dem Hauptfesttag am Montag enden die Feierlichkeiten. Rp-Foto: N. Prümen