Twistenden : Aus Dorffest wird Hopfenfest

Twistenden Das 20. Auflage des Dorffestes und 40 Jahre Bürgerhaus-Verein: Aufgrund der runden Geburtstage wird das Twistedener Dorffest ein besonderes werden. Mit dabei sind unter anderem drei lokale Bierbrauer.

Am Samstag, 6. Juli, startet das Dorffest als Hopfenfest um 20 Uhr am Bürgerhaus Twisteden. Drei Bierbrauer aus Kevelaer und Umgebung werden ihre besten Biere ausschenken und auch die Braukunst erklären. Bei fetziger Musik werden insgesamt neun Biere zu testen sein. „Tamaras Frittenschmiede“ wird Passendes zum Frischgezapften anbieten. Für Nicht-Bier-Trinker gibt es am Getränkestand des örtlichen Edeka-Marktes Hecks auch andere Getränke. „Die Vereine stellen am Samstag das Personal zum Ausschank“, so Klaus Hendrix weiter, „und das Vorstands-Team des Bürgerhauses hält Bier-Snacks für den kleinen Hunger zwischendurch bereit.“