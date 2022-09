Dorf freut sich auf die Kirmes : Twisteden feiert großes Jubiläum

Twisteden Die Antonius-Bruderschaft feiert ihr 350-jähriges Bestehen. Daher fiebern alle der Kirmes nach der Corona-Pause entgegen. Am Freitag geht es los.

Das ganze Dorf freut sich auf die Kirmes in Twisteden. Los geht es am Freitag, 16. September, mit dem vierten Twistedener Oktoberfest. „Die Lausbuba“ wollen bei ihrem vorerst letzten Auftritt ab 18.30 Uhr im Festzelt die gleiche gute Laune verbreiten wie in den vergangenen Jahren.