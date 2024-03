Debatte um Anmietung von Halle Anwohner kritisieren Lkw-Verkehr am Ottersweg in Twisteden

Es klingt sehr bürokratisch: „Änderung Flächennutzungsplan Sonderbaufläche ‚Gartenbauliche Kommissionierung und zugehörige Logistik’ am Velder Dyk“, heißt das Verfahren, das gerade in Twisteden läuft und für Diskussionen sorgt. Vereinfacht gesagt, geht es darum, dass eine Halle auf dem Gelände der Firma Elbers Eurofleurs am Ottersweg zeitweise an den Pflanzenlogistiker EPS untervermietet wird. So soll erreicht werden, dass das Objekt das ganze Jahr genutzt werden kann. Im Frühjahr ist die Halle nicht ausgelastet. Dann aber ist genau die Zeit, wenn EPS Lagerfläche für Topfpflanzen braucht, die von dort an Gartencenter geliefert werden. Daher will EPS die Halle von März bis Mai nutzen.