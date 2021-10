Jetzt auch nach Rhodos und Kreta : Corendon baut sein Angebot ab Weeze aus

Weeze Die türkische Airline fliegt jetzt auch Ziele in Griechenland an. Es geht nach Rhodos und Kreta. Wie die weiteren Pläne der Fluglinie aussehen.

Die Flugverbindung in das sonnige Hurghada am Roten Meer in Ägypten startete ebenfalls am vergangenen Wochenende. In die nordafrikanische Metropole geht es mit den Boeing-Maschinen von Corendon Airlines in der gesamten Wintersaison jeweils samstags.