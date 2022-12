860.000 Euro Baukosten Der Traum vom Kunstrasenplatz erfüllt sich

Der TSV Weeze bekommt einen neuen Kunstrasenplatz. Der ehemalige Naturrasen wird aktuell abgetragen und durch Kunststoff ersetzt. Witterungsbedingt können die Naturrasenplätze derzeit nicht ganzjährig genutzt werden. Dadurch befindet sich der Spielbetrieb aktuell am Rande der Kapazitätsgrenze. In den Herbst-, Winter- und Frühlingsmonaten ist ein durchgehender Trainings- und Spielbetrieb bei starken Regenfällen oder Frost nicht möglich. Bei Abbruch des Spielbetriebes wegen der Corona-Krise im März 2020 war der TSV Weeze beispielsweise mit über 20 Pflichtspielen im Rückstand, so dass der Ablauf der Serie bereits gefährdet war. Erschwerend kam hinzu, dass der Trainingsbetrieb nicht mehr ordnungsgemäß durchgeführt werden konnte. Alleine im Jugendbereich konnten wöchentlich bis zu 25 Übungseinheiten nicht stattfinden. Die vorhandenen Naturrasenplätze sind zudem in den Sommermonaten wochenlang aufgrund der notwendigen, professionellen Rasenregeneration nicht nutzbar. Auch aktuell mussten die Rasenplätze in Weeze wieder gesperrt werden. Diese lästige Spielunterbrechung, die die betroffenen Mannschaften auch immer wieder aus dem benötigen Spielrhythmus bringen, gehört somit auf kurze Sicht endlich der Vergangenheit an.