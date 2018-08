KEVELAER : Trotz Trockenheit: Feuerwerk findet statt

Foto: Pixabay

KEVELAER Im vergangenen Jahr kam das wiederbelebte Stadtfest bestens an. Am Samstag steht nun die zweite Auflage an. Die Organisatoren freuen sich über die große Unterstützung.

Ab Freitag wird es auch für alle sichtbar, dass am Samstag, 4. August, das Stadtfest in Kevelaer startet. Ab 12 Uhr wird nämlich die große Bühne auf dem Peter-Plümpe-Platz aufgebaut. Das Areal ist ab dann gesperrt.

Um 11 Uhr wird das Stadtfest am Samstag eröffnet, gegen Mitternacht soll ein Feuerwerk die Feier beenden. Und während das ein oder andere Feuerwerk in den vergangenen Tagen wegen der Hitze abgesagt werden musste, sollen die Raketen in Kevelaer auf jeden Fall in den Himmel steigen. „Wir haben das Okay für das Feuerwerk bekommen, der Pyrotechniker wird entsprechend auf die Umstände achten“, sagt Michael Hülsen von den Stadtfest-Organisatoren des Vereins „Inside Kevelaer“. „Das Feuerwerk wird von uns mit einer Brandsicherheitswache begleitet“, erläutert Stadtbrandinspektor Georg Metzelaers. Aus Sicht der Feuerwehr sei ein Feuerwerk auch bei der Trockenheit kein Problem. „Wir sehen das ganz entspannt, auch weil wir wissen, dass der Pyrotechniker ein echter Profi ist, der sich bestens auskennt.“

Die Vorfreude ist bei den Organisatoren um Michael Hülsen groß. „Wir werden super unterstützt, das Fest wird bestens angenommen und auch die Resonanz auf den Trödelmarkt ist riesig“, sagt er. Alle 39 Trödelstände sind vergeben. Die kleinen und großen Händler werden ab 7 Uhr am Samstag aufbauen, die Stände ziehen sich vom Peter-Plümpe-Platz zum Roermonder Platz. Um 8 Uhr öffnen die Trödelstände, der Markt soll bis 18 Uhr dauern.



Wie berichtet, ist das Stadtfest im vergangenen Jahr erstmals seit vielen Jahren veranstaltet worden. Entstanden war die Initiative aus einer fixen Idee, die schließlich in einem Verein mündete. Nach dem Erfolg war schnell klar, dass es eine Neuauflage geben soll.

Auch diesmal soll es auf dem Peter-Plümpe-Platz ein abwechslungsreiches Programm geben. „Mit Clown Pepe, einem Ballon-Künstler, Kinderschminken oder Entenangeln ist auch für die Kinder viel dabei“, so Hülsen. Zahlreiche Vereine werden sich und ihre Angebote präsentieren.