Am Kapellenplatz und im Solegarten Kevelaer Trinkwasserbrunnen sind wieder in Betrieb

Ein kurzer Knopfdruck reicht, schon fließt das Kevelaerer Trinkwasser kostenlos in die mitgebrachte Flasche oder kann direkt getrunken werden. An den Trinkwasserspendern am Kapellenplatz und im Solegarten St. Jakob können sich Passantinnen und Passanten dank der Mitarbeiter der Stadtwerke Kevelaer ab sofort wieder unbesorgt erfrischen. Vor der Wieder-Inbetriebnahme wurden alle Leitungen und der Brunnen selbst gespült und desinfiziert sowie die Wasserqualität durch eine bakteriologische Prüfung sichergestellt. Die Brunnen aus Granit mit Edelstahlelementen sind barrierefrei gestaltet. Mit einer Höhe der Zapfstelle von rund einem Meter sind sie auch für Kinder gut zu erreichen. Die Bedienung ist dabei „kinderleicht“: Über einen Knopf an der Rückseite kann der Spender aktiviert werden. „Dann sprudelt ungefähr ein halber Liter Wasser aus der Leitung. So bleibt der Wasserverbrauch gering, da das Wasser nur bei Bedarf fließt. Der Betrieb läuft mit moderner, sparsamer Technik. Um jederzeit die beste Wasserqualität zu gewährleisten, werden automatische Spülungen durchgeführt,“ erläutert Anna-Christina Walter, Leiterin der technischen Abteilung der Stadtwerke Kevelaer. In den Wintermonaten stellt das Unternehmen die Wasserzufuhr ab, damit die Leitungen der Trinkwasserspender keinen Frostschaden erleiden und wartet die Trinkbrunnen.