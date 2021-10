Aktion auch an den Schulen in Kevelaer und Weeze : Trinkflaschen statt Frühstücksboxen für die Erstklässler

Twisteden/Weeze Es hat schon Tradition, dass der Versorger Westenergie die Schulkinder mit einem kleinen Präsent überrascht. Diesmal gab es Trinkflaschen.

Die Erstklässler in Kevelaer und Weeze haben sich sicherlich inzwischen an den Schulalltag gewöhnt. Denn seit den Sommerferien lernen sie eifrig. Damit sie dabei auch genug trinken, hatten sie zum Start Trinkflaschen von Westenergie bekommen. Stellvertretend für Kevelaer hatte Bürgermeister Dominik Pichler und Westenergie-Kommunalmanager Nils Rudolph 22 Trinkflaschen an die Kinder der St.-Franziskus-Grundschule in Twisteden übergeben.

In Weeze fand dieser Termin an der Marienwasser in Weeze statt. Hier übergab Bürgermeister Georg Koenen mit Nils Rudolph den Kindern 62 Trinkflaschen. „Gerade in den Zeiten der Pandemie, die für Schülerinnen und Schüler besonders schwierig sind, tut ihnen eine Überraschung gut. Mit leckeren Getränken, die in die Trinkflaschen gefüllt werden können, behält man die nötige Konzentration und Energie um die neuen Herausforderungen in der Schule zu meistern“, sagte Bürgermeister Georg Koenen bei der Übergabe. „Auch in diesem Jahr sind Nachfrage und Zuspruch von den Grundschulen erfreulich hoch. Es ist schön zu sehen, dass wir einen Beitrag leisten können, um den Kindern einen besonderen Start in den neuen Lebensabschnitt zu ermöglichen“, so Nils Rudolph.