Kriminalität in Kevelaer : Trickdiebe rauben Kasse in Kerzengeschäft aus

Kevelaer Die Polizei fahndet nach drei Unbekannten, die Bargeld aus einem Geschäft an der Hauptstraße entwendeten.

Dreiste Trickdiebe haben am Donnerstag Geld aus der Kasse eines Kerzengeschäfts an der Hauptstraße gestohlen. Wie die Polizei meldet, hatte gegen 18.05 Uhr ein unbekannter Mann das Geschäft betreten. Er kaufte zunächst mehrere Kerzen und verwickelte anschließend die 68-jährige Aushilfe an der Kasse in ein Gespräch. Im Zuge dessen lockte er die Frau zu einer Auslage vor das Geschäft, um sich dort beraten zu lassen.