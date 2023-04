Canisianerpater starb bei tragischem Unfall in Kevelaer Tragischer Unfall: Trauer um Bruder Klaus

Der Canisianerbruder ist vielen vor allem als langjähriger Küster in der Basilika bekannt. In den 50 Jahren, die Bruder Klaus in Kevelaer lebte, ist er vielen Kevelaerern begegnet, vor allem den ehrenamtlichen Helfern in der Basilika und den vielen Messdienern, die sich dankbar an die gemeinsame Zeit erinnern.