Team wird erweitert Tourist Information Kevelaer rüstet sich für die Saison

Ab dem 1. Mai können Kevelaerer und Touristen auch am Solegarten St. Jakob Infomaterial und Tipps rund um Kevelaer bekommen, Tickets für Gästeführungen oder Veranstaltungen erwerben oder sich beraten lassen. Das Informationsgebäude des Solegartens St. Jakob ist täglich von 12 Uhr bis 17 Uhr besetzt. „Wir streben eine ständige Verbesserung der Serviceorientierung und der Erreichbarkeit an, um die Servicequalität an die Bedürfnisse der Gäste anzupassen,“ berichtet Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus. Deshalb wurde das Team der Tourist Information erweitert. Neben Barbara Dicks, Annika Manthey, Susanne Mäschig-Kellings, Monika Metsch und Melanie Pastuska wird das Team jetzt zusätzlich von Andrea Ambrosius-Hüls, Moira-Lou Kröll, Ute Weerts und Sylvia Wegelin verstärkt.