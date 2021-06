Bereich im Rathaus in Kevelaer neu gestaltet : Tourismus-Info öffnet nach dem Lockdown wieder

Kevelaer Das Team hat den Lockdown genutzt, um den Bereich im Rathaus am Peter-Plümpe-Platz ganz neu zu gestalten. Das Raumangebot wurde fast verdoppelt.

Eine stylische Theke, an der man stehen, aber auch auf gemütlichen Stühlen verweilen kann, ist fest im Raum integriert und soll zum Stöbern und Lesen in den Prospekten einladen. „Aktuelles Prospektmaterial wie das Kevelaer Magazin oder der neue Stadtplan kommen hier besonders gut zur Geltung“, heißt es. Dazu sei mit gepolsterten Hockern und einer schönen Bank ein Verweilbereich geschaffen worden, der sich gut in das Gesamtkonzept einfüge. Für die Rollstuhlfahrer gibt es jetzt einen erhöhten Tisch, der ein problemloses Unterfahren mit dem Rollstuhl ermöglicht. Die Neugestaltung der Prospektauslagen und die Einrichtung eines beleuchteten Schaufensters, in dem all die schönen Dinge des Kevelaer Merchandisings, die den Touristen an seinen Besuch in der Wallfahrtsstadt erinnern sollen, auch von außen bewundern werden können, runden das Bild ab.