Angebot der Tourismusabteilung von Kevelaer : Reges Interesse an Führungen für Familien durch das Gradierwerk

Reges Interesse an Führungen für Familien durch das Gradierwerk

Gästeführerin Susann Pechhold erklärt den Gästen das Gradierwerk im Solegarten St. Jakob in Kevelaer. Foto: Stadt/Stadt Kevelaer

Kevelaer Bei Führungen sollen die Besucher viel über die Funktionsweise des Gradierwerks in Kevelaer erfahren. Die Stadt macht dazu Angebote an Familien.

(RP) Das Interesse an dem neuen Solegarten St. Jakob war groß auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Wie berichtet, präsentierte sich die Wallfahrtsstadt dort kürzlich mit einem Minigradierwerk und vielen Informationen zum neuen Angebot rund um das Gradierwerk.

„Viele gezielte Fragen sowie interessante Gespräche zum Solegarten St. Jakob haben uns gezeigt, wie offen Jung und Alt auf das Thema Gesundheit ansprechen“, sagt Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus und Kultur“. Die Auszeit vom oft stressigen Alltag ist heute wichtiger denn je. Ein Grund mehr für das Tourismus-Team, drei individuelle Familienführungen durch den Solegarten St. Jakob auszulosen. Und mit der Ziehung der Gewinner steht nun fest, dass sich drei Familien aus Mettmann, Köln und Kempen auf einen Besuch in Kevelaer freuen dürfen.

Was ist eigentlich ein Gradierwerk? Und wieso hat gerade die Wallfahrtsstadt Kevelaer das Glück einer eigenen Solequelle? Bei einer Führung erfahren die Teilnehmer jede Menge über die Entstehung und Nutzung des Solegartens St. Jakob. Denn nicht nur das Gradierwerk in Muschelform, sondern auch Kneipp-Becken, Barfußpfad, Bewegungsgeräte, Ruhezonen, Boule-Bahnen, Beachvolleyballfeld, Empfangsgebäude und Bibelgarten laden ein, die Anlagen zu nutzen.

Corona – Kita in Kevelaer und Wetten geschlossen

Zwei Erzieherinnen sind infiziert : Corona – Kita in Kevelaer und Wetten geschlossen

Besondere Angebote in der Wallfahrtsstadt

Besondere Angebote in der Wallfahrtsstadt : Tourismus-Special mit besonderen Führungen durch Kevelaer

Familien, die Interesse an einer familiengerechten Führung im Solegarten St. Jakob oder auch in der Innenstadt Kevelaers haben, melden sich in der Abteilung „Tourismus und Kultur“ unter tourismus@kevelaer.de oder unter 02832 122991. Dort können individuelle Termine vereinbart und Informationen angefordert werden.