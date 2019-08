Atempause in August : Totale Entspannung in der Wallfahrtsstadt

Kevelaer (RP) Gestern ist das sportliche Programm „Atempause im August“ in der Wallfahrtsstadt Kevelaer gestartet. Bei angenehmen Temperaturen trafen sich unter anderem um 10 Uhr Yogabegeisterte, um mit Christina Schaller „Kundalini Yoga, Yin Yoga und Body Architecture“ zu praktizieren.

Die Sportart soll die perfekte Mischung aus Kräftigung der Muskulatur, Dehnung der Faszien, Ausrichtung des Körpers und tiefer Entspannung bieten. Das passt prima zum Motto „Gesund an Leib und Seele“. Wer gestern die Yogastunde verpasst haben sollte, der hat heute um 18 Uhr noch einmal die Chance auf Yoga unter freiem Himmel. Das Atempause-Programm beginnt am Dienstag um 9 Uhr mit dem „Functional Fitness-Training“ des Kneipp-Vereins Gelderland und geht bis in den Abend. Das Gesundheits- und Fitnesszentrum Steps startet um 19 Uhr mit einem „Complete Body Training“ für alle. Das komplette Programm der Atempause im August ist unter www.kevelaer-tourismus.de einzusehen und steht als Download bereit. Programmflyer liegen bei der Stadt, den Partnern der Veranstaltung und auf der Veranstaltungsfläche am Schulzentrum aus. RP-Foto: Evers