Wallfahrt der Tamilen : Topmodel Sayana Ranjan begleitet Freund bei Wallfahrt

Kevelaer Prominenter Besuch bei der Tamilenwallfahrt: Topmodel Finalistin Sayana Ranjan begleitete ihren Freund nach Kevelaer.

Jährlich pilgern Tausende tamilische Gläubige nach Kevelaer – die Wallfahrt der Tamilen ist längst zu einem Höhepunkt im Wallfahrtskalender geworden. Jetzt war es wieder so weit. Leuchtende Kerzen, Menschen in farbenprächtigen Gewändern und internationales Stimmengewirr haben die Kevelaerer Innenstadt in eine andere Welt verwandelt. Unter den Pilgern konnten in diesem Jahr auch prominente Gesichter in der Menge entdeckt werden. Sayana Ranjan, bekannt geworden als Finalistin bei der TV-Sendung Germany‘s Next Topmodel 2019, war mit ihrem Freund Prash und seiner Familie ebenfalls in die Wallfahrtsstadt gekommen, um eine Kerze anzuzünden. Mittelpunkt der traditionellen Tamilenwallfahrt ist der Kapellenplatz. Dort feiern jedes Jahr tausende Tamilen im August ihren Glauben.