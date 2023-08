San-Hejmo-Festival in Weeze Bei Tokio Hotel-Konzert geht plötzlich die Musik aus

Kurzer Schreckmoment beim Song „Easy“, ausgerechnet. Die Musik geht aus. Stille bei San Hejmo. Nicht schon wieder mag der eine oder andere gedacht haben. Es ist das erste Mal, dass Tokio Hotel in Deutschland eine Festival-Tour spielen. Gleich bei ihrem ersten Auftritt beim Deichbrand-Festival war nach etwa der Hälfte Schluss. Die Technik streikte und ließ sich auch nicht wiederherstellen. Für die Band war es eine Katastrophe, für die sie mit Häme und Spott überzogen wurden. Sollte sie dasselbe Schicksal auch bei San Hejmo in Weeze ereilen? Nach wenigen Sekunden setzt die Musik wieder ein. Alles in Ordnung. Die Pause war Teil der Show.