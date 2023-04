Erschreckende Entwicklung im Kreis Kleve Tödliche Unfälle – jetzt schaltet sich die Politik ein

Es ist eine erschreckende Statistik. Allein in den vergangenen zwei Wochen starben zehn Menschen bei Unfällen im Kreis Kleve. Zahlen, die auch die Polizeibeamten betroffen machen. „Das ist ein Schlag in die Magengrube“, hatte Achim Jaspers im Gespräch mit der Redaktion gesagt, der die Verkehrsdirektion der Kreispolizei leitet. In der vergangenen Woche gab es bereits ein Krisentreffen der Polizei zu dem Thema. Am Dienstag folgte dann der nächste tödliche Unfall. In Kevelaer starb eine 82-jährige Autofahrerin, die die Weller Landstraße überqueren wollte und dabei vom einem Lastwagen erfasst wurde.