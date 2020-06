Aktion mit Mera in Kevelaer : 24 Stunden Radeln für Tierfutter

Kevelaer Tim Gasseling arbeitet bei der Tierfutterfirma Mera und ist leidenschaftlicher Radsportler. Der ehrgeizige Extrem-Mountainbiker wollte jetzt einen gesamten Tag fahren, für den guten Zweck. Am Ende knackte er seinen Rekord.

Schon im vergangenen Jahr rief Mera die Aktion „MEhr RAdeln“ ins Leben. Die Idee dahinter: Die Mitarbeiter der Firma sollen möglichst viele Kilometer mit dem Drahtesel zurücklegen und so CO 2 einsparen. Beides wird dann in Tierfutter umgerechnet welches für den guten Zweck an die Organisation „Helden für Tiere“ gespendet wird. Letztes Jahr kamen über 12.000 Kilometer zusammen in einem Monat. Auch Tim Gasseling trug zu dieser Zahl einen beachtlichen Anteil bei. 2020 folgt nun eine doppelte Steigerung. Die Aktion wird nun über drei Monate durchgezogen, zwischen Juni und August.

Und auch Tim Gasseling erreichte von Samstag bis Sonntag ein neues Level. „Ich hatte das Ziel mal 500 Kilometer zu fahren“, erzählte Gasseling. „Pausen werden gemacht, wenn sie nötig sind“, beschrieb der Abteilungsleiter. Geschlafen wurde in den 24 Stunden nicht, nur sanitäre Stopps in denen seine Frau ihn mit Nahrung verpflegte, gönnte sich Gasseling. „Es gab neben den Energieriegeln auch was Herzhaftes zu essen wie Brot oder auch Wassermelone bei dem Wetter“, so Gasseling. Schließlich verbrannte er über die 24 Stunden um die 17000 Kalorien. Der Hunger war dabei nicht die einzige Herausforderung. „Irgendwann geht der Kopf in Automatikbetrieb über, trotzdem ist es am Ende auch Quälerei.“ Freunde und Mitglieder seines Mountainbike Vereins „Coffee und Chainrings“ begleiteten ihn mit dem Fahrrad auf der Strecke. Sascha Rupp machte sogar das gesamte Rennen mit, auch wenn sein Beitrag nicht in Tierfutter umgerechnet wurde. Ein weiterer Freund fuhr extra aus Köln mit dem Rad her, um Gasseling Gesellschaft zu leisten und radelte dann anschließend in die Domstadt zurück.