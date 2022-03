Das sind die nächsten Stars : Auch Felix Jaehn kehrt nach Parookaville zurück

„Parookaville ist mein Lieblingsfestival auf der ganzen Welt“, sagt DJ Felix Jaehn. Foto: dpa/Britta Pedersen

Weeze Die nächsten Stars stehen fest: Auch Tiësto und Felix Jaehn kommen im Juni zum Mega-Festival am Airport Weeze. Wer sonst noch neu bestätigt ist.

Von Sebastian Latzel

Felix Jaehn hat nie ein Geheimnis daraus gemacht. „Parookaville ist mein Lieblingsfestival“, hat der DJ immer mal wieder versichert und am Ende seines Auftritts dann auch noch Blumen an die Fans verteilt. Sogar als das Event wegen Corona nur im Mini-Format für ausgewählte Besucher stattfand, war er nach Weeze gekommen. Da ist es nur folgerichtig, dass Felix Jaehn auch mit dabei ist, wenn nach der Corona-Pause endlich wieder die ganz große Party mit 210.000 Zuschauern an drei Tagen gefeiert werden soll. Der deutsche DJ wird Headliner am Sonntag auf der Hauptbühne sein.

Jaehn gehört zu den nächsten DJs, die die Parookaville-Macher jetzt bekannt gaben. Am Freitag wird ebenfalls ein absoluter Top-Star der Szene Headliner auf der Mainstage sein. Der Niederländer Tiësto ist Grammy-Preisträger, Mentor für zahlreiche DJ-Kolleginnen und Kollegen. In der Branche gilt er als „Godfather of EDM“.

Auch Laidback Luke wird am Freitag auf die Mainstage zurückkehren. Während der letzten beiden Jahre Zwangspause hat das Label des Niederländers, Mixmash Records, die „Quarantine EP“ rausgebracht. Das besondere Konzept dahinter: Andere Künstlerinnen und Künstler hatten die Möglichkeit, ihre besten Tracks einzusenden und mit etwas Glück auf der EP präsentiert zu werden.

Auf der Bill’s-Factory-Bühne stehen am Freitag die beiden Chartstürmer DJ Topic und Ofenbach auf dem Programm. DJ Topic hat ebenfalls eine besondere Beziehung nach Weeze. Beim „Mini-Parookaville“ in der Corona-Pause war er Trauzeuge bei der Festivalhochzeit am Airport.

Am Sonntag wollen OBS (auch bekannt als Ostblockschlampen) wieder für echtes Festival-Feeling vor der Mainstage sorgen. Deutschlands erfolgreichstes DJ-Duo besteht aus Sophie Schäfer und Markus Lange.

Auch diesmal sollen ganz verschiedene Sounds ihren Platz haben: Für harten Trap and Bass Sound stehen Jauz x NGHTMRE. Für alle Hardstyler wird der Belgier Coone am Samstag die Lautsprecheranlage auf der Bill’s Factory einem Leistungstest unterziehen. Techno-Fans werden sich auf Loco Dice freuen.

Damit wird die Liste der Künstler länger und länger. Bereits seit einiger Zeit stehen unter anderem Amelie Lens, Dimitri Vegas & Like Mike und Robin Schulz als Headliner für das Parookaville-Festival fest, das vom 22. bis 24. Juli am Airport Weeze steigen soll. Auch Armin van Buuren und Scooter gehören zu den Stars, die kommen wollen.