Schutzprojekt in Wemb : Schutz der Fasane: Gras am Schafweg bleibt stehen

Schutz der Fasane: Gras am Schafweg bleibt stehen

Schutzprojekt in Wemb

Wemb Damit junge Fasane und Rebhühner nicht gefährdet werden, sollen die Randstreifen momentan nicht gemäht werden. Auch die Kiebitze werden so geschützt.

Das Gras am Randstreifen des Schafwegs in Wemb wird ab dem Bauernhof der Familie Mund bis zum Bruch für die nächste Zeit nicht gemäht, denn dort schlüpfen junge Fasanen und Rebhühner, was ein erster Erfolg der gemeinsamen Bemühungen des „Rebhuhnschutzprojektes“ der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft ist.