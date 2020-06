Corona-Auflagen zurückgenommen : Wieder freier Eintritt im Tierpark Weeze

Wegen Corona war der Beitrag nötig, jetzt gibt es einen weiteren Schritt zurück in die Normalität.Es gibt weiterhin nur einen Eingang. Denn auch weiterhin gilt noch eine Obergrenze. Bislang waren es 300 Besucher, künftig sind es 430, die auf die Anlage dürfen.

Das Verständnis bei den Besuchern war in den vergangenen sechs Wochen groß. „Wir haben uns sehr gefreut, dass fast alle gesagt haben, dass es in Ordnung ist wegen der besonderen Umstände jetzt Eintritt zu nehmen“, berichtet Tierparkleiterin Marie-Christine Kuypers. Und besonders gefreut hat sie, dass mancher sogar gesagt hat, er wäre bereit, auch weiterhin Eintritt zu zahlen.

Wie berichtet, war die Anlage in Weeze wegen der Corona-Schutzmaßnahmen erst komplett geschlossen und dann eingeschränkt wieder eröffnet worden. Es gab nur noch einen Zugang zu den Gehegen und die Besucher mussten sich Eintrittskarten für zwei Euro kaufen, weil über dieses Geld die zusätzlichen Kosten für den zusätzlichen Sicherheitsdienst gegenfinanziert werden sollte. Zudem waren die Eintrittskarten eine praktische Möglichkeit, einen genauen Überblick zu behalten, wie viele Besucher auf der Anlage sind.

Denn auch weiterhin gilt noch eine Obergrenze. Bislang waren es 300 Besucher, künftig sind es 430, die auf die Anlage dürfen. Die Tierparkleiterin geht davon aus, dass diese Grenze ausreichen wird. „Jetzt gibt es ja auch keine festen Öffnungszeiten mehr, daher rechnen wir eigentlich damit, dass sich die Besucher über den Tag verteilen werden.“ Erfahrungsgemäß würden die meisten Gäste am Sonntagnachmittag kommen. Das werde man im Auge behalten. Die Marschrichtung ist klar: „Wenn zu viele kommen, werden wir die Anlage dicht machen.“

„Wir appellieren an jeden einzelnen Besucher, sich an die Regeln zu halten und eigenverantwortlich zu handeln, auch im Sinne der anderen Gäste“, sagt Marie-Christine Kuypers. „Es ist uns ein Anliegen, dass auch im Tierpark wieder ein bisschen mehr Normalität zurück kommt, aber das geht nur, wenn alle Besucher da auch mitarbeiten und sich an die Regeln halten.“