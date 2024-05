Am Tierpark in Weeze Neustart für das Café Eselsohr

Weeze · Das kleine Café ist seit Jahren eine feste Anlaufstelle am Tierpark in Weeze. Zwei Monate lang stand es leer und wurde renoviert. Jetzt gibt es unter der Leitung von Leonie Ingenwerth neue Ideen. Eröffnung des Familiencafés ist am Muttertag.

10.05.2024 , 14:12 Uhr

Stefanie Wolff, Leiterin des Hotels Schloss Hertefeld mit Leonie Ingenwerth, der neuen Leiterin des Cafés Eselsohr am Tierpark in Weeze. Foto: Norbert Prümen