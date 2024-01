So ist die Lage auf der Anlage in Weeze Nach dem Hochwasser kommt der Frost im Tierpark

Dass ist auch auf dem Areal auf der anderen Seite der Bundesstraße zu sehen. Hier hatte es kurz nach Weihnachten dramatische Szene gegeben, als immer mehr Wasser auf die Wiese lief und die Tiere auch in der Scheune nicht mehr im Trockenen standen. Daraufhin war in einer großen Hilfsaktion ein provisorisches Gehege im angrenzenden Wald angelegt worden, in das sich Rotwild und Damwild in trockene Bereich zurückziehen können. Inzwischen ist auch auf dieser Wiese von Wasser nicht mehr viel zu sehen. Der Boden ist gefroren. „Die Niers hat sich zwar in ihr Bett zurückgezogen. Aber das Grundwasser ist nach dem Dauerregen einfach noch hoch. Ich gehe davon aus, dass unter dem Eis auch noch jede Menge Wasser ist“, sagt die Tierparkleiterin. Man hat daher das provisorische Gehege erst einmal stehen gelassen. Die Tiere pendeln aktuell zwischen Gehege und Stall. Dabei ist deutlich zu sehen, dass sie sich auf dem gefrorenen Boden schwertun und diese Bereiche möglichst meiden.