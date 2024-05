Feuerwehr befreit kleines Schaf Lamm steckt mit Kopf in Zaun vom Tierpark Weeze fest

Tja, so ist das häufig. Auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner, die Blätter dicker und leckerer. So dachte offenbar auch ein kleines Schaf im Tierpark Weeze. Das steckte am 1. Mai den Kopf durch den Zaun des Geheges, um an das Gras auf der anderen Seite zu kommen. Nachdem es gefressen hatte, stellte das Tier allerdings fest, dass es den Kopf nicht mehr durch die Stäbe des Zauns ziehen konnte. Das Lamm saß fest und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Da es schon abends war, war kaum mehr Betrieb auf der Anlage, auch von den Mitarbeitern war in dem Bereich niemand mehr unterwegs. Glücklicherweise entdeckte eine Besucherin das kleine Schaf. Auch sie konnte nicht helfen und alarmierte die Rettungskräfte.