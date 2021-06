Umweltprojekt in Weeze wird vom Bund gefördert : Naturschaugarten für den Tierpark

Umweltprojekt in Weeze wird vom Bund gefördert

Weeze Bund fördert das Projekt, das zeigt, was im Garten alles möglich ist, mit 45.000 Euro. Das soll auch Vorbild für heimische Flächen sein.

Schottergärten sind Melanie van der Fliert schon lange ein Dorn im Auge. Daher überlegte die Artenvielfaltsbeauftragte der Gemeinde, wie man Anreize schaffen kann, dass die Menschen vielleicht doch eher auf Pflanzen statt auf Steine im heimischen Garten setzen. „Und da es immer am besten ist, wenn man Beispiele präsentieren kann, entstand die Idee vom Naturschaugarten“, berichtet Melanie van der Fliert.

Das Projekt nahm immer konkretere Formen an, auch der Standort war schnell gefunden: der Tierpark . „Denn die Anlage ist gut besucht, hier gibt es auch bereits den Fledermauspfad und viele Informationen rund um Natur und Umwelt, darauf kann man aufbauen“, sagt sie. Und da es immer gut ist, wenn solche Projekte gefördert werden, reichte die Gemeinde einen Antrag beim „Bundesprogramm zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ ein. Jetzt kam gute Kunde vom Bund: Das Projekt wird mit 45.000 Euro gefördert. Das sind 90 Prozent, insgesamt soll der Naturschaugarten 50.000 Euro kosten.

Die Nachricht freut die Artenvielfaltsbeauftragte. „Jetzt können wir die Idee auch in die Tat umsetzen“, sagt sie. Im Bereich von Tierparkschule und Veranstaltungsfläche soll das Projekt umgesetzt werden. Geplant ist die Anlage von verschiedenen Themenbereichen. „Ziel ist, den Leuten ganz praktisch zu zeigen, was im heimischen Garten möglich ist. Wichtig ist, dass die Beispiele auch tatsächlich ohne großen Aufwand umsetzbar sind“, sagt Melanie van de Fliert. Jeder kann im Tierpark dann selbst sehen, was nötig ist, um einen Garten naturnah zu gestalten. „Ob jemand die Idee dann umsetzt, das liegt bei jedem Einzelnen. Wir wollen dazu auf jeden Fall die Anregung geben“, sagt sie.