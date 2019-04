Natur in Weeze : Finger weg von süßen Tierbabys

Auch junge Eichhörnchen sollte man in ihrem Nest lassen. Foto: dpa/Iris Adamczik

WEEZE Viele Wildtiere haben aktuell wieder Nachwuchs. Dann sind auch immer wieder Junge zu sehen, die scheinbar hilflos sind. Die Kreisjägerschaft appelliert aber an alle, Tiere möglichst in Ruhe zu lassen.

Erst vor einiger Zeit hat Konrad Schnabel wieder den typischen Fall erlebt. Da kam jemand zu ihm mit einem Karton, in dem ein junger Hase saß. Man habe eine Stunde gewartet, und die Hasenmutter sei nicht gekommen, daher habe man das Tier jetzt lieber mitgenommen, erzählte der Finder. „Das ist sicher gut gemeint, aber der falsche Weg“, sagt Schnabel, der die Wildtierauffangstation des Kreises Kleve in Weeze betreut. Aus falsch verstandener Tierliebe würden viele die Jungen mitnehmen, um so aus einer vermeintlichen Not zu retten. Doch wenn beispielsweise eine Hasenmutter eine Stunde mal nicht auftauche, heiße das noch lange nicht, dass das Junge sich selbst überlassen sei. Hasen würden ihren Nachwuchs nur einmal am Tag säugen.

„Es ist Teil des natürlichen Aufzuchtverhaltens etwa des Feldhasens, seine Jungtiere tagsüber in der Sasse (einer Kuhle) zu lassen und nur abends zum Säugen zu kommen. Die Jungtiere sind keineswegs von den Eltern verlassen“, erläutert Gerhard Thomas, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Kleve. Deshalb sollte man Jungtiere und auch Jungvögel in Ruhe lassen und auf gar keinen Fall anfassen oder gar aufnehmen. Das Elterntier würde die menschliche (feindliche) Witterung wahrnehmen und das Jungtier nicht mehr versorgen. Es wird dann verhungern. „Deshalb unser Appell: Jungtiere unbedingt in Ruhe lassen“, so Thomas.

INFO Auffangstelle direkt am Tierpark Kontakt Die Wildtierauffangstation des Kreises Kleve in Weeze, Hertefeld 3, ist unter der Telefonnummer 0170 9725405 zu erreichen. Sie befindet sich direkt neben dem Tierpark.

Gerade gab es eine Versammlung, bei der noch einmal auf das Thema hingewiesen wurde. Daher wendet sich die Kreisjägerschaft jetzt an die Öffentlichkeit. Denn im Frühjahr beginnt die Brut- und Setzzeit der heimischen Wildtiere. Spaziergänger könnten bis in den Juli hinein vermehrt Jungtiere von Hasen, Kaninchen, Wildschweinen, Rehkitzen oder Wildvögeln beobachten, die scheinbar von den Eltern verlassen wurden. Doch das sei zumeist nicht der Fall.