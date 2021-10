„Keine andere Möglichkeit“ : Frau wirft Hund bei Moerser Tierheim über den Zaun

Kevelaer/Moers Es ist eine fast unglaubliche Geschichte: Eine Frau soll versucht haben, zwei Hunde an einem Tierheim in Moers auszusetzen. Einen Vierbeiner soll sie sogar über den Zaun geworfen haben.

Eine Frau aus Kevelaer soll versucht haben, zwei Hunde unbemerkt im Tierheim unterzubringen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag. Gegen 15 Uhr war ein Passant am Tierheim Am Peschenkenhof vorbeigelaufen und bemerkte dabei, dass neben dem Auslaufgelände ein Auto parkte. Daneben konnte er eine Frau erkennen.