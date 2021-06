Entweder Geld zurück oder Karten für 2022 : Tickettausch bei Parookaville startet

Auf solche Bilder müssen die Fans noch ein Jahr warten. Foto: dpa/Marius Becker

Weeze Auch 2021 wird es kein Mega-Festival am Airport geben. Am 11. Juni startet der Umtausch der Tickets. Die Fans können ihr Geld zurückfordern oder die Karten auf 2022 umbuchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Veranstalter hatten die Entscheidung vor einiger Zeit bekannt gegeben: Parookaville kann auch 2021 nicht stattfinden. Die Unsicherheit wegen der Corona-Pandemie war einfach zu groß. Jetzt geht der Blick auf das nächste Jahr. Das Mega-Festival am Airport soll dann vom 22. bis 24. Juli 2022 stattfinden.

Und jetzt startet das so genannte Ticket-Rollover: Ab dem 11. Juni haben alle Ticketbesteller die Möglichkeit, ohne Preiserhöhung auf das nächste Jahr umzubuchen und sich so ihre Ticketkategorien zu sichern. Auch wer sein Ticket zurückgeben will, kann das ab dem 11. Juni.

Für die Umbuchung auf 2022 setzt das Festivalteam auf die Regelungen des vergangenen Jahres. Ab dem 11. Juni erhalten alle Ticketbesteller automatisch eine E-Mail mit dem Zugang zum Rollover-Portal. Dort haben sie zwei Wochen lang die Möglichkeit, alle gekauften Tickets direkt und ohne Extrakosten für das Folgejahr zu übernehmen. Die bereits angekündigte, pandemiebedingt folgende Preiserhöhung für 2022 betrifft sie damit nicht.

2017 zogen Trecker viele Autos aus dem Schlamm, auch das ist in den Videos zu sehen. Foto: Latzel/Latzel, Sebastian

Alternativ kann der gesamte Warenkorb zur Rückerstattung angemeldet werden, Kaufpreis und Gebühren werden dann vollständig zurückgezahlt.

Die Organisatoren hoffen, dass sich wieder viele Besucher dafür entscheiden, ihr Ticket umzubuchen. Im vergangenen Jahr hatte sich die Mehrheit für diese Möglichkeit entschieden. Sehr zur Freude des Festivalteams. Für sie war das ein Zeichen der Wertschätzung und der Treue ihrer „Bürger“, wie die Zuschauer in Parookaville heißen. „Wir hoffen natürlich, dass die Vorfreude bei den Fans auf 2022 mindestens so riesig ist wie bei uns und ganz viele ihre Tickets behalten“, so Bernd Dicks vom Festivalteam.

Die Parookaville-Macher wollen den Fans zumindest etwas Festivalatmosphäre bieten. Daher hat man die zurückliegenden Monate intensiv genutzt und aus Hunderten Stunden Video-Material die „Parookaville-Memories“ geschaffen.

„Sieben jeweils mehrminütige Episoden geben einen ganz neuen Blick auf den einzigartigen Aufstieg zu einem der wichtigsten Festivals in Europa binnen weniger Jahre“, so die Organisatoren. Dabei sei ein packender Mix aus epischen Bildern und spannenden wie lustigen Backstage-Infos entstanden. Die unvergesslichen Momente sind beispielsweise 40.000 springende Fans in einer riesigen Staubwolke vor der Mainstage oder Hunderte Pkw im tiefsten Schlamm bei der Abreise. 2017 steckten viele Wagen im Matsch fest. Mit Hilfe von Traktoren der Landwirte aus der Umgebung wurden die Autos wieder auf die Straße gezogen. Hinzu kommen auch diverse Interviews. Die Macher versprechen „nie dagewesene Einblicke in das Innerste dieses Ausnahmefestivals“ geben. Die Episoden erscheinen wöchentlich auf parookaville.com.

(zel)