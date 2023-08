Jetzt Tickets sichern für Electro-Dance-Event in Kevelaer Amphoria geht in die zweite Runde

Es soll geheimnisvoll und mystisch im Konzert und Bühnenhaus werden: „Wir nehmen euch mit zu Lost Places, eine düstere Reise an einen vergessenen Ort, wo das Leben aller Musikbegeisterten seinen Ursprung hat.“ So kündigen die Organisatoren von Amphoria die Neuauflage des Electro-Dance-Spektakels in Kevelaer an. Im vergangenen Jahr hatte das Event Premiere und war innerhalb kurzer Zeit ausverkauft.