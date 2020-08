Probleme bei der Ticket-Erstattung : Ryanair macht Online-Reiseportale für Verzögerungen verantwortlich

Niederrhein Während des Corona-Lockdowns fielen auch bei Ryanair zahlreiche Flüge aus. Die Erstattung der Tickets zieht sich, die Fluggesellschaft macht dafür Online-Reisebüros verantwortlich.

Für viel Ärger hatte gesorgt, dass Kunden lange auf die Erstattung ihrer Tickets von ausgefallenen Flügen warten mussten. Ryanair lasse sich viel Zeit, lautete der Vorwurf. Die Airline hatte daraufhin zugesichert, dass mehr als 90 Prozent der Passagiere, die direkt bei Ryanair gebucht und eine Erstattung für Reisen zwischen März und Juni beantragt hätten, ihr Geld bis Ende Juli bekommen. Das sei auch passiert, teilt die Fluglinie jetzt in einer Presseerklärung auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Es seien mehr als 750 Millionen Euro an Rückerstattungen oder Gutscheinen ausgegeben worden. Man habe vor Ende Juli über 90 Prozent der betroffenen Tickets in bar ausgeglichen und mache rasche Fortschritte bei der Beseitigung aller verbleibenden Anträge, so Ryanair. Dass zahlreiche Kunden immer noch auf ihr Geld warten, dafür macht die Airline sogenannte Screenscraping-Online-Reisebüros („online travel agents“, OTA) verantwortlich. Die OTA lesen dabei die Daten von den Webseiten der Airlines aus. Gerade Ryanair hatte mehrfach versucht, dieses Verfahren juristisch zu unterbinden. Vor allem Internet-Vergleichsportale nutzen dieses Verfahren.