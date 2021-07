THW packt Sand in Kieswerk in Kevelaer ab : 20.000 Säcke gegen das Hochwasser

THW packt Sand in Kieswerk in Kevelaer ab

Kevelaer Das THW brachte den Sand aus Kevelaer ins Ruhrgebiet. Auch DLRG und die Feuerwehren helfen in den vom Unwetter betroffenen Gebieten.

Das Gelderland blieb glücklicherweise von größeren Schäden bei den Unwettern im Land verschont. Trotzdem sind viele Einsatzkräfte aus der Region gefordert, weil sie in anderen Landesteilen Hilfe leisten. Eine Mammutaktion musste das Technische Hilfswerk (THW) am Kieswerk Grotendonk stemmen. Hier waren am Donnerstag etwa 40 Helfer aus dem ganzen Bezirk zusammengezogen worden, um Säcke mit Sand zu befüllen. Das THW war mit schwerem Gerät angerückt. Ein Bagger holte den Sand von einem großen Berg. Das Einfüllen war danach dann echte Handarbeit. Im Einsatz waren dabei Kräfte aus den Ortsgruppen Kleve, Emmerich, Geldern und Bocholt . Imposante 20.000 Beutel konnte das THW schließlich auf Lastwagen packen, die sich vom Niederrhein auf den Weg ins Ruhrgebiet machten. Dort wurden die Sandsäcke für den Hochwassereinsatz dringend benötigt.

Seit Mittwochabend ist auch die Ortsgruppe der DLRG Kevelaer mit dem Wasserrettungszug 3 des Landes im Hochwassereinsatz. Nachdem man Mittwochabend in Solingen gestartet war, fuhren die Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden des Donnerstag weiter nach Leichlingen gefahren. Danach ging es weiter nach Eschweiler , um dort die Rettungskräfte zu unterstützen, berichtete der DLRG.

Zudem helfen Feuerwehrleute aus dem Kreis Kleve in den Krisengebieten, wie Sprecher Torsten Matenaers erläutert. „Sie sind in einem Wohngebiet in Erkrath unterwegs, wo alles unter Wasser steht, was unter Wasser stehen kann“, sagt er. In erster Linie gelte es, die Wassermassen abzupumpen. „Das ist gar nicht so einfach, weil das Wasser von überall zurückkommt“, sagt Matenaers. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, steht noch nicht fest. Bis Ende der Woche aber sicher noch.