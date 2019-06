St.-Franziskus-Bruderschaft Berendonk : Thron präsentiert sich bei der Wettener Kirmes

WETTEN Mit dem Antreten im Bürgerpark startete am Freitagabend die Kirmes in Wetten. Hier präsentierte sich der Thron der St.-Franziskus- Bruderschaft Berendonk den Gästen. Beim Vogelschießen hatte sich Petra Laackmann durchgesetzt und sich damit die Königinnenwürde gesichert.

Die Kirmes wird am Samstag um 16 Uhr mit einem Festgottesdienst fortgesetzt. An den Gottesdienst schließt sich die offizielle Eröffnung der Kirmes am Dorfgarten an. Die St.-Franziskus-Bruderschaft Berendonk wird im Festumzug durch den Ort ziehen. Ab 20 Uhr ist Kirmesball im Knoase-Saal mit der Band „Highlive“.