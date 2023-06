Majestäten der St.-Franziskus-Bruderschaft Parade für Berendonks Thron

Feierlich mit Parade und Fahnenschwenken wurde der aktuelle Thron der St.-Franziskus-Bruderschaft Berendonk empfangen. An Christi Himmelfahrt schoss Lambert Janshen den Vogel ab und wurde so zum Schützenkönig. Dabei erwies sich der Vogel in diesem Jahr als sehr robust. Gemeinsam mit Schützenbruder Josef Ophey trat Ehrenpräsident Lambert Janshen zum Duell um die Königswürde an. Lambert Janshen gelang am Ende des Tages der entscheidende Treffer. Er bildet mit Königsadjutant Josef Ophey den aktuellen Thron in der Berendonk.