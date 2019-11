Hubertuskirmes : Thron präsentiert sich in Keylaer

KEYLAER Die Hubertuskirmes ist im Gange. Jetzt fand der Königsgalaball statt.

Einer der Höhepunkte bei der Hubertuskirmes in Keylaer war der prachtvolle Königsgalaball. Hier präsentierte sich der Thron mit König Theo Bors mit Ehefrau Martina sowie Adjutant Georg Bors mit Ehefrau Elke den Gästen. Am heutigen Montag feiert die St. Hubertusgilde ihr traditionelles Patronatsfest. Zum großen Dämmerschoppen sind ab 18 Uhr alle Gäste eingeladen. Der legendäre Bullenball steht dann am Samstag, 9. November, ab 20.30 Uhr auf dem Programm. Die Top-Band Q5-NewStyle aus den Niederlanden will im Zelt für die richtige Stimmung sorgen. Den Abschluss der Festveranstaltungen bildet die 80er-90er Party am Samstag, 16. November, mit der Band „Sup-X“. Los geht es ebenfalls um 20.30 Uhr im Festzelt in Keylaer.

RP-Foto: Prümen