Bruder Thomas Bischop feiert am Montag seinen 85. Geburtstag. : Im Priesterhaus ein Zuhause gefunden

Bruder Thomas wohnt im Priesterhaus, direkt in Sichtweite der Gnadenkapelle. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Bruder Thomas Bischop, einer der sechs Canisianer im Priesterhaus am Kapellenplatz, feiert heute seinen 85. Geburtstag. Mit 70 Jahren ging er für fünf Jahre in das Bistum Tula in Mexiko und half Kranken in den Bergen.

Ob als Erzieher, Lehrer, Leiter der Brudergemeinschaft der Canisianer oder Missionshelfer, er übernahm stets Verantwortung für andere Menschen und tat es nach eigener Aussage sehr gern. Bruder Thomas Bischop, Mitglied der Kevelaerer Canisianer, wird heute 85 Jahre alt.

Geboren im westfälischen Raesfeld freut er sich, seinen Lebensabend in der Wallfahrtsstadt zu verbringen, ist es doch der Ort, in dem 1854 die „Weltpriester-Congregation zu Cevelaer unter dem Titel der schmerzhaften Gottesmutter“ (die heutige Brüdergemeinschaft der Canisianer) gegründet wurde. Sein Weg führte ihn jedoch weit mehr durch die Welt als von Raesfeld nach Kevelaer.

Das Priesterhaus am Kapellenplatz. Hier hat Bruder Thomas seine Heimat gefunden. Foto: Norbert Prümen

Nach seiner Lehre als Großhandelskaufmann besuchte er in Neuss das Abendgymnasium. Dort begeisterten ihn Vorträge des Rektors der Canisianer aus Münster. „Mich interessierte besonders die Jugendarbeit dieser Gemeinschaft. Auch ich selbst hatte bereits einen Pfadfinderstamm gegründet“, sagt er. Was ihn antrieb war der Wille, Menschen zu helfen. Die drei Säulen der Canisianer „Verwurzelt in Gott – Verbunden in Gemeinschaft – verpflichtet dem Menschen“ entsprachen genau seinen Lebenszielen.

Er trat der Brudergemeinschaft bei, legte 1961 sein Gelübde (die Profeß) ab und wurde zunächst Präfekt im Ludgerianum, einem Internat für Priesterschüler in Münster. Wie er erklärt, bestand seine Aufgabe darin, die Hausaufgaben zu überwachen, aber er war auch Erzieher, Helfer und Zuhörer in einer Person. Eine erste leitende Funktion hatte er im Martini-Stift Appelhülsen inne, wo er das pädagogische Büro führte.

Eine wichtige Zeit waren die folgenden 16 Jahre als Lehrer am Collegium Augustinianum Gaesdonck. Im Gespräch mit seinem Mitbruder Hubert Müller, der acht Jahre lang Kollege an der Gaesdonck war, sagt er: „Was die Gaesdonck noch heute bietet, ist einmalig. All die Möglichkeiten, sich sportlich, musikalisch oder kulturell in dieser Klosteranlage zu bilden! Diese Schule prägt die Schüler ihr ganzes Leben lang, ich habe mich sehr gerne um die jungen Menschen gekümmert.“

1984 wurde er Leiter der Brüdergemeinschaft der Canisianer, die ihren Hauptsitz in Münster haben. Diese Aufgabe erfüllte er 18 Jahre lang. Bruder Hubert, der wie Bruder Thomas im Kevelaerer Priesterhaus lebt, teilt mit, dass viele Brüdergemeinschaften Nachwuchssorgen haben.

Bruder Thomas habe als Leiter ein Solidarwerk der Orden in Deutschland gegründet, das eine wichtige Stütze für die Altersvorsorge der Ordensbrüder geworden ist. Mit 70 Jahren schließlich verwirklichte er seine Berufung, Menschen zu helfen, noch einmal ganz neu.

Er ging für fünf Jahre in das Bistum Tula in Mexiko, mit dem Münster eine Patenschaft hat. Dort half er den Kranken in den Bergen, die oft in 2000 Metern Höhe leben und teils nur zu Fuß erreichbar sind. Zusammen mit seinem Helferteam besserte er auch deren Hütten aus.