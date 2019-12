Kevelaerer Männergesangverein : Theodosiuschor singt im Kaiserdom in Frankfurt

KEVELAER Für den Chor aus Kevelaer stand jetzt ein großer Auftritt in Frankfurt an. Hier sang man im Kaiserdom.

Der „Theodosiuschor“, der Kevelaerer Mänergesangverin (KMGV) verstärkt durch Gastsänger, war eingeladen, in Frankfurt im Kaiserdom zu singen. Nach fünf Sonderproben startete eine große Truppe in die Mainmetropole. In Frankfurt kam noch ein weiterer Sänger aus Köln hinzu, so dass man mit einem 50-stimmigen Chor auftreten konnte. Für diesen Gottesdienst hatte der Ostkirchenkantor Michael von Jasienicki aus Remagen ein neues ukrainisches Lied – „Wishnaja Pmajat“ (Ewiges Gedenken) – mit dem Chor einstudiert, das im Kaiserdom zum ersten Mal von den Sängern in der Öffentlichkeit vorgetragen wurde. Der Gottesdienst wurde vom katholischen sowie dem evangelischen Stadtdekan und zwei orthodoxen Priestern zelebriert. Außerdem sprach Alla Polyova, Generalkonsularin der Ukraine in Frankfurt. Das Ehepaar von Rosen aus Frankfurt, das den Theodosiuschor eingeladen hatte, war zu Gast und Viktoria von Rosen erläuterte in ihrer Ansprache, dass die Kollekte für das Waisenhaus „Horodnya Lyceum“ bestimmt sei.