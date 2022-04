Auftritt in der Marienbasilika in Kevelaer : Theodosius-Chor sucht Sänger für den Ostkirchentag

Der Ostkirchentag findet in der Marienbasilika zu Kevelaer statt. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Kevelaer Beim Ostkirchentag in der Marienbasilika zu Kevelaer statt am Sonntag, 19. Juni, um 10 Uhr, singt der Theodosius-Chor (so benannt nach dem Heiligen Theodosius von Kiew) des Kevelaerer Männer-Gesang-Vereins die festliche Pontifikalliturgie nach dem Ritus der katholischen Ukrainer.

(RP) Nach zweijähriger corona-bedingter Pause findet in diesem Jahr wieder traditionsgemäß der Ostkirchentag in der Marienbasilika zu Kevelaer statt. Am Sonntag, 19. Juni, um 10 Uhr singt der Theodosius-Chor (so benannt nach dem Heiligen Theodosius von Kiew) des Kevelaerer Männer-Gesang-Vereins die festliche Pontifikalliturgie nach dem Ritus der katholischen Ukrainer.

Die „Göttliche Liturgie des Heiligen Johannes Chrysostomus“ wird vom Apostolischen Exarch der in Deutschland und Skandinavien wohnenden Ukrainer im byzantinischen Ritus von Bischof Bohdan Dzyrakh zelebriert. Alles, was in dieser göttlichen Liturgie passiert, ist vom Gesang getragen. In ihm sollen sich Himmel und Erde vereinen. Keine Instrumente, nur die menschliche Stimme als höchstes Instrument hat Gott zu loben und zu preisen. Im ostkirchlichen Gottesdienst wird sowohl der Geist durch das Wort als auch die Seele durch die Musik angesprochen. So hat dieser Kirchengesang in weiten Teilen einen fließenden meditativen Charakter. Mit der herrlichen Klangfülle und der tiefen Symbolik der auf Ukrainisch erklingenden Ostkirchengesänge möchte der Theodosius-Chor auch das ökumenische Anliegen rüberbringen und den Christen der Orthodoxie eine Heimat hier im Westen geben.

Der Theodosiuschor hat sich spontan entschlossen, vereinsintern eine Spendenaktion für die Ukraine durchzuführen. Es war sehr erfreulich, dass der Theodosiuschor mehr als 3000 Euro an die „Deutsch-Ukrainische Gesellschaft für Wirtschaft und Wissenschaft“ überweisen konnte. Diese Gesellschaft ist dem Chor von Professor von Rosen aus Frankfurt empfohlen worden. Er ist auch immer wieder Gast auf dem Ostkirchentag in Kevelaer und hat den Theodosiuschor auch eingeladen, auf dem Holodomor-Gedenktag im Frankfurter Dom zu singen, was auch schon mehrmals stattfinden konnte.

Zu den Proben für diese feierliche Liturgie im Rahmen des Ostkirchentages sind alle interessierten Sänger eingeladen. Die Proben leitet Ostkirchenkantor Michael von Jasienicki, sie finden statt am 27. April, 4., 11., 18. und 25. Mai und am 1., 8. und 15. Juni jeweils von 19 bis 20.30 Uhr im Probenlokal Gelder Dyck, Gelderner Straße 43, in Kevelaer.

Wer als Sänger den Theodosiuchor verstärken möchte, ist willkommen. Das erforderliche Notenmaterial wird vom Kevelaer Männer-Gesang-Verein gestellt. Eine vorherige Anmeldung wäre wünschenswert, ist jedoch nicht zwingend erforderlich, aber es würde die Planung vereinfachen.