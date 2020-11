Kevelaer : Spende statt Geschenke zum 80.

Kevelaer Theo Janßen sammelte an seinem Geburtstag für die Stiftung „Seid einig“. Die Stiftung hilft bedürftigen Familien, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Wej gonn no „Tütten Thei“- Mit dieser Botschaft fanden drei Sparschweine den Weg zu Metzgermeister Theo Janßen, der am 14. Oktober seinen 80. Geburtstag feierte. Und sie hatten eine wichtige Aufgabe. Anlässlich seines Ehrentages stellte Janßen die Sparschweine für seine Gratulanten auf, um für die Kevelaerer Bürgerstiftung „Seid einig“ Spenden zu sammeln. Auf diese Weise kam eine Summe von 1000 Euro zusammen.

Janßen, Ehrenpräsident des Kevelaerer Karnevalsvereins, kam vor einigen Jahren als Festkettenträger erstmals in Kontakt mit der Stiftung. Zu seinem 80. Geburtstag wollte er ihr nun etwas Gutes tun.

Wie er auf die Spendenaktion gekommen sei? „Ich habe gedacht, wenn alle Schnaps mitbringen, kriege ich den sowieso nicht auf“, erzählt er lachend. „Ich bin ja jetzt 80 Jahre alt und habe doch schon alles, was ich brauche.“ Deshalb stand in der Geburtstagseinladung, dass die Gäste statt eines Geschenks lieber eine Spende für die aufgestellten Sparschweine mitbringen sollen.

Und das taten sie nicht zu knapp. Knobel- und Kegelclub, ehemalige Nachbarn, Freunde, Familie und Bekannte: Sie alle füllten die Sparschweine. Dabei gelang sogar eine Punktlandung auf genau 1000 Euro. „Ich finde es gut, dass das Geld in Kevelaer bleibt“, freut sich Janßen über die Spendenbereitschaft seiner Gäste.

Die „Seid einig“ Stiftung wurde 2008 aus Brauchtumsvereinen gegründet, die auch die jährliche Kevelaerer Kirmes ausrichten. Sie versteht sich als Stiftung von Bürgern für Bürger. „Wir wollen bedürftigen Familien helfen, trotzdem am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“, erzählt Stefan Jansen, Vorstandsmitglied der Kevelaerer Stiftung. Gerade jetzt, in Zeiten einer weltweiten Pandemie, könne die Stiftung das Geld gut gebrauchen. „Für Bedürftige ist diese Zeit besonders hart. Beim Lockdown Anfang des Jahres wurden zum Beispiel die Tafeln geschlossen“, beschreibt Jansen die wichtige Unterstützung, die die Stiftung in dieser Zeit liefern kann, „wir haben dann dafür gesorgt, dass die Menschen sich anders versorgen konnten.“