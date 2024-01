Theaterverein Gemütlichkeit Kervenheim mit neuem Stück Bankräuber, die Finanzkrise und ein plappernder Papagei

Die Finanzkrise wird in dem Stück amüsant auf die Bühne gebracht. Der Buchhalter Robert Grunewald ist aufgrund der Finanzkrise in arge Geldnot geraten. Darum lässt er sich von seinem Cousin Carlo Brinkmann, einem notorischen Verbrecher, dazu überreden, eine Bank auszurauben. Doch die Flucht läuft schief und die beiden müssen sich in ihrer Not in einer Werbeagentur verstecken. Dort werden sie aber schnell entdeckt. Um nicht aufzufliegen, verstricken sich die beiden Bankräuber immer mehr in Lügen. Und als wäre das noch nicht genug, machen ihnen neue Kunden der Werbeagentur, ein verwirrter Inhaber und nicht zuletzt ein plappernder Papagei das Leben schwer. Für ordentlich Wirbel auf der Bühne ist also gesorgt.